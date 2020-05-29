«وفاة الوزير الأول المغربى الأسبق».. من هو عبدالرحمن اليوسفي؟

توفى الوزير الأول الأسبق المغربى عبدالرحمن اليوسفى، اليوم الجمعة، عقب صراع طويل مع المرض.وأفادت وكالة الأنباء المغربية، اليوم الجمعة، بوفاة الوزير والسياسي اليساري، اليوسفي، عن عمر يناهز 97 عاما، بعد معاناة مع المرض.ونقل اليوسفي إلى المستشفى، مؤخرا إثر تدهور صحته ومعاناته آلاما في الصدر، كما أنه مرض في وقت سابق بالسرطان وعانى جلطة دماغية أثناء توليه الحكومة، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.وشغل اليوسفي وهو من مؤسسي حزب الاتحاد الاشتراكي اليساري في المغرب، منصب الوزير الأول بين 1998 و2002، وتولى هذه المسؤولية بعد مسار طويل من المعارضة السياسية والعمل النقابي.وفي سنة 2016، زار العاهل المغربى الملك محمد السادس، اليوسفي داخل المستشفى، كما أطلق اسمه على شارع في مدينة طنجة شمالي البلاد، مسقط رأس الراحل.