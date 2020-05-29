سائق يعيد حقيبة بداخلها ممتلكات تقدر بمليون جنيه (فيديو)

عرضت الإعلامية داليا أشرف، مقدمة برنامج "8 الصبح"، تقريرًا بالفيديو بعنوان "فيها حاجة حلوة" تحدث عن سائق عثر على حقيبة بها أشياء يتجاوز سعرها مليون جنيه وتمت إعادتها لصاحبها.وقال السائق محمد على محمد، عبر مداخلة هاتفية بالبرنامج المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إنه من محافظة بنى سويف، وإن المحافظة طلبت سائقين لنقل متعافى كورونا إلى القاهرة، وعمل على ذلك وأثناء العودة تلقى اتصالًا من فرد الأمن الذى كان معه يخبره أن هناك أحد الركاب ترك شنطة فى السيارة.وأشار السائق إلى أنه اتصل بصاحب الحقيبة وقام بتوصيل الحقيبة له، مؤكدًا أن صاحبها عندما شاهد حقيبته عادت له الحياة، وكشف عن أن الحقيبة كان بها ساعة مميزة، قائلاً: "الساعة لفتت انتباهى جدًا".