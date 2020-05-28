أحمد الفيشاوي مع زوجته داخل فندق: ادعم سياحة بلدك (فيديو)
الخميس 28/مايو/2020 - 03:59 م
هدير شعراويطباعة
نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو يظهر فيه داخل أحد الفنادق بصحبة زوجته نادية الكامل.
وعلق: "كن آمنا، وذكيا وادعم سياحة بلدك"، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه.
وظهر الفيشاوي في الفيديو يستعرض "الجناح الخاص به" مع زوجته، وقد امتازت غرفتهما بالفخامة.
وظهر أحمد الفيشاوى مُستمتعًا بالخدمات المُقدمة له من أحد الفنادق السياحية، وجاء ذلك ترويجًا للسياحة في بلده.
يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، أمام النجمة هيفاء وهبي، والفنان عباس أبوالحسن، ولم يقرر حتى الآن موعد طرح الفيلم نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت لغلق دور العرض السينمائية. شاهد
وعلق: "كن آمنا، وذكيا وادعم سياحة بلدك"، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه.
وظهر الفيشاوي في الفيديو يستعرض "الجناح الخاص به" مع زوجته، وقد امتازت غرفتهما بالفخامة.
وظهر أحمد الفيشاوى مُستمتعًا بالخدمات المُقدمة له من أحد الفنادق السياحية، وجاء ذلك ترويجًا للسياحة في بلده.
يذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "أشباح أوروبا"، أمام النجمة هيفاء وهبي، والفنان عباس أبوالحسن، ولم يقرر حتى الآن موعد طرح الفيلم نظرا لظروف أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت لغلق دور العرض السينمائية. شاهد