«الحركة الوطنية» يعد قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة

قال اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية، إن الحزب مستمر فى عقد كافة البرامج التأهيلية للكوادر الذى سيقوم الحزب بترشيحهم فى الانتخابات المقبلة سواء "النواب والشيوخ والمحليات"، وذلك على مستوى المحافظات، مضيفا أن اجتماعات الحزب والبرامج التأهيلية للتدريب والتثقيف يتم عقدها مع الالتزام بقرارات الحكومة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وأضاف رئيس الحركة الوطنية فى تصريحات لـ"الدستور" أن الصالون السياسى الذى أطلقه الحزب قبل انتشار فيروس كورونا للتوعية السياسية من الممكن أن ينعقد خلال منتصف الشهر المقبل بالتزامن مع اتباع كافة إجراءات الحكومة الوقائية.وأوضح أن الحزب لديه قائمة جاهزة بكافة الكوادر الذى سيقوم الحزب بترشحها فى الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أن الحزب ينتظر الحكومة أن ترسل قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر إلى مجلس النواب لإجراء حوار مجتمعى عليها ويتم تحديد النظام الانتخابي، مؤكدا استعدادات الحزب لخوض الانتخابات المقبلة فى المحافظات.