بعد نجاح حفلها «أون لاين».. نانسي عجرم توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة لجمهورها بعد إحيائها أول حفل أونلاين لها أول أمس الثلاثاء.وغردت نانسي عجرم عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "يمكن في حدود بيناتنا بس نحنا منعرف انو كلنا قلب واحد أقوى من كل شي".واضافت: "تعوا نتأمل ببكرا أحلى ونضل قراب من يلي منحبن ومن يلي بعاد عنا.. خلينا ننبسط ونتشارك بيلي عنا ياه.. الطيبة والحب دايمًا بيربحوا.. وسوا فينا نخلق عالم كتير حلو".وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا "أون لاين"، ثالث أيام عيد الفطر من خلال قناتها الخاصة عبر موقع "يوتيوب" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب "لايف" للحفاظ على التباعد الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.