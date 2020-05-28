كورونا يعصف بسوق قطع الغيار.. وتراجع واردات مستلزمات الإنتاج

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع حركة استيراد قطع الغيار من مختلف دول العالم مع بداية ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إذ انخفضت واردات محركات السيارات إلى حدود 34.6 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2020 مقابل 39 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بتراجع قدره 4.4 مليون دولار خلال العام.كما أظهر التقرير، تراجع واردات مضخات ومراوح الداخلة فى الإنتاج إلى 59.9 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2020 مقابل 91.1 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 31.2 مليون دولار خلال عام، كذلك تراجعت واردات أبواب ودعامات من حديد أو صلب من 119.4 مليون دولار لـ 34 مليون دولار خلال فترة المقارنة نفسها.بينما سجلت الواردات من مصاعد وبولدوزرات وروافع ارتفاعًا لـ 49.6 مليون دولار خلال أول شهرين من عام 2020 مقابل 48.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.2 مليون دولار، وآلات حلج ونسيج من 15.4 مليون دولار لـ 16.1 مليون دولار.