ضبط 22 صيدلية و75 مخبزًا و203 محل تجارى مخالفين بالشرقية

قال اللواء عمر كامل، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالشرقية، إن هناك خطة موضوعه لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطن الإستهلاكية من خلال تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية "مباحث التموين – الطب البيطرى" مشيرًا إلى أن الجهاز قد شن حملات مكبره خلال شهر رمضان المبارك على الأنشطة التجارية المتنوعة والمخابز والصيدليات ومستودعات البوتاجاز بنطاق المحافظة.وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ٢٢ صيدلية و٧٥ مخبز و٢٠٣ محل تجارى و٨ مستودعات بوتاجاز مخالفين، وذلك لإنتاج المخابز خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص فى الوزن وتصرف أصحابها فى كمية الدقيق المدعم من قبل الدولة وبيعه فى السوق السوداء، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد أصحاب المحال التجارية المخالفة لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وتهريب السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة وبيعها فى السوق السوداء وبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وإدارة النشاط بدون ترخيص، كما تم ضبط صيدليات مختلفه لبيعها ادوية منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بالسعر المعلن وضبط مستودعات مخالفة للتصرف فى كميات من الاسطوانات المدعمة من قبل الدوله وبيعها بسعر ازيد من السعر المعلن.وأضاف رئيس الجهاز فرع الشرقية أنه تم استقبال ٥٠٠ شكوى من المواطنين من خلال الخط الساخن 19588 ورقم الواتس اب 01281661880 والبوابة الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعى وتم حل ٩٧٪ منها بالتنسيق مع الجهات المعنية والشركات ومراكز الخدمة والصيانة فى أسرع وقت ممكن وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.