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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع شاب بطعنة سكين في مشاجرة بالمنصورة

الخميس 28/مايو/2020 - 12:03 م
طعن
طعن
الدقهلية : عمرو الحوتى
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لقى شاب مصرعه وأصيب آخر إثر طعنهما بسكين على يد جارهم في مشاجرة بينهم بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد طارق عبدالهادي مأمور مركز شرطة المنصورة من أهالي قري البقلية التابعة للمركز بوجود مشاجرة ومصرع شاب وإصابة آخر.

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ تبين مصرع شاب يُدعى كريم عادل (16 سنة) وإصابة صديقه ويُدعى كريم (16 سنة) إثر تلقيهما طعنات بسكين في مشاجرة مع جار المجني عليه ويُدعى محمد المرسى (35 سنة).

وبسؤال شهود عيان أكدوا أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وصديقه مع جاره الذي قام على إثرها بضرب المجني عليه بسكين بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته وعندما حاول صديقه الدفاع عنه ضربه الجاني هو الآخر بطعنة نافذة أدت إلى إصابته بإصابة خطيرة، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى.

وبتقنين الإجراءات جرى ضبط الجاني والتحفظ على أداة الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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