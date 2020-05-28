ضبط 151 مخالفة للمطاعم والمراكز التجارية خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 696 قضية تموينية على مستوى الجمهورية وضبط 151 مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتى من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية.