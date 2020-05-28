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الخميس 28 مايو 2020 الموافق 05 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوفد»: ضوابط فتح المساجد تسهم في عودة الحياة لطبيعتها

الخميس 28/مايو/2020 - 10:14 ص
المهندس حمدي قوطة
المهندس حمدي قوطة
إسلام نصير
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قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن الضوابط التي أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن إعادة فتح المساجد خلال الفترة المقبلة، ستساهم بشكل كبير في عودة الشعائر الدينية لدور العبادة بما لا يتعارض مع الإجراءات الوقائية الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "قوطة" في تصريحات له، على ضرورة الالتزام بتطبيق تلك الضوابط لا سيما الخاصة بالحفاظ على مسافات التباعد بين المصلين، ومواصلة عمليات التطهير والتعقيم بين كل صلاة والأخرى، وذلك حتى لا يتم إهدار كافة الجهود التي تسعى الدولة المصرية لاتخاذها لمواجهة هذا الوباء.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بالحزب، إلى ضرورة توقيع عقوبات على المخالفين لهذه الضوابط عند إعلان فتح المساجد مرة أخرى، مشيرا إلى أن عدم الالتزام سيؤدي لنتائج وخيمة وسيرتفع معدل الإصابات في الوقت الذي تحاربه الدولة بكل مواردها وطاقاتها وإمكانياتها.

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