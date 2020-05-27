الإبراشي: رجاء الجداوي تحصل على جرعة محددة.. والعلاج ليست به محسوبية

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على الجدل الدائر حول مرض الفنانة رجاء الجداوي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وإقامتها داخل مستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية، مؤكدًا: "محدش بيجامل حد في العلاج، والفنانة رجاء الجداوي تحصل على جرعة محددة بلا وساطة ولا مسحوبية والخدمة يأخذها الجميع.. ومفيش في الكورونا واسطة ولا جرعة زيادة ولا هتقوله زودها شوية.. مش كشري".وقال الإبراشي، خلال برنامجه "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "الذين تعافوا مواطنين بسطاء وشرفاء، وكورونا وحدت الإنسانية وتساوى الجميع، والبعض يتصيد لهذه الفنانة لأنها فنانة محبوبة".وأوضح أن خفافيش الظلام والكارهين للفن هم من وراء تلك الأزمة، حيث يستهدفون مؤسسات الدولة والمنظومة الصحية والطبية وعلاقتها بالمجتمع الآن وليس رجاء الجداوي، مضيفًا أنها لم تدخل رعاية مركزة لتحصل على جهاز تنفس صناعي، بل حصلت على جرعة يأخذها أي مواطن مصاب.وواصل: "تحدثت إليها منذ قليل، وحالتها الصحية جيدة جدًا ولكن حالتها النفسية ليست بخير لأنها تحب اللمة العائلة والأسرة"، مضيفًا: "نسبة التعافي وصلت لـ5205، وكل الذين تعافوا وجدوا معاملة جيدة وحظوا باهتمام كبير جدًا".