بـ«10 سيارات إطفاء».. إخماد حريق ماسورة غاز كوبرى حلمية الزيتون
الأربعاء 27/مايو/2020 - 11:03 م
هدير مصطفيطباعة
نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، فى إخماد حريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى بحلمية الزيتون.
أغلقت شركة الغاز المحبس الرئيسى المؤدى للماسورة التى انفجرت أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى بحلمية الزيتون، لمساعدة رجال الإطفاء فى عمليات السيطرة على الحريق، فيما تم قطع التيار الكهربائى عن المكان لحين إخماد الحريق بالكامل.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق ماسورة الغاز بالزيتون، كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف تحسبا لوجود اى إصابات.
أغلقت شركة الغاز المحبس الرئيسى المؤدى للماسورة التى انفجرت أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى بحلمية الزيتون، لمساعدة رجال الإطفاء فى عمليات السيطرة على الحريق، فيما تم قطع التيار الكهربائى عن المكان لحين إخماد الحريق بالكامل.
ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق ماسورة الغاز بالزيتون، كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف تحسبا لوجود اى إصابات.