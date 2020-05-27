بـ«10 سيارات إطفاء».. إخماد حريق ماسورة غاز كوبرى حلمية الزيتون

نجح رجال الإدارة العامة للحماية المدنية، فى إخماد حريق نتيجة لانفجار ماسورة غاز أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى بحلمية الزيتون.أغلقت شركة الغاز المحبس الرئيسى المؤدى للماسورة التى انفجرت أثناء إجراء أعمال إنشاء كوبرى بحلمية الزيتون، لمساعدة رجال الإطفاء فى عمليات السيطرة على الحريق، فيما تم قطع التيار الكهربائى عن المكان لحين إخماد الحريق بالكامل.ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ10 سيارات إطفاء لإخماد حريق ماسورة الغاز بالزيتون، كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف تحسبا لوجود اى إصابات.