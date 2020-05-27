«الصحة» تكشف عدد إصابات كورونا بين الأطقم الطبية

قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، إن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وضعت من قبل وزارة الصحة، قبل انتشار فيروس كورونا في مصر، وتم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية.وأضاف "غنيمة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "Ten"، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا من الطاقم الطبي في مصر، حتى هذه اللحظة 291 حالة، وهذا الرقم بالنسبة للأرقام العالمية مقبول جدًا، ومن أقل الأرقام كنسبة مأوية، وهذا دليل على أن إجراءات مكافحة العدوى في مصر فعالة.ـ مستجدات أزمة كوروناأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافين.وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.