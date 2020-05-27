مستشار وزيرة الصحة يكشف عدد المستشفيات المخصصة للعزل

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للرعايات والطوارئ، إن زيادة أعداد المستشفيات هي زيادة مدروسة وليست زيادة عشوائية.وأضاف"وديع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن هناك 20 مستشفى مخصصة للعزل، وبها ما يقرب من 3 آلاف سرير من ضمنها 519 سرير رعاية مركزة بها أجهزة تنفس صناعي من أعلى أجهزة العالم.وتابع مطمئنًا المواطنين: "ليس لدينا أية مشكلة في الأعداد حتى الآن"، لافتًا إلى أن هناك 9 مراكز أخرى من المجلس الأعلى للجامعات تقدم الخدمة، بها حوالي 1600 سرير".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 178 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5205 حالات حتى اليوم.وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ 5205 متعافين.وأضاف أنه تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنها 5205 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.