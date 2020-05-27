مقتل جندى تركى فى انفجار عبوة ناسفة بإدلب

لقي جندي تركي مصرعه، جراء انفجار قرب الطريق الدولي M4 في ريف ‎محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وذكرت مصادر إعلامية في المنطقة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأربعاء، أن الانفجار أسفر أيضا عن إصابات بين أفراد الجيش التركي وأفراد من "فيلق الشام" كانوا يرافقون الدورية التركية.ورجحت المصادر أن يكون مستودعا مخفيا للذخيرة انفجر تزامنا مع مرور الدوريات التركية، وأشارت إلى أن سبب الإصابات يعود لتطاير المقذوفات والشظايا، جراء الانفجار قرب قرية الغسانية.وتحدثت بعض التنسيقيات الموالية للفصائل المسلحة المدعومة من تركيا- وفقا للمصدر ذاته- عن أن الانفجار "وقع في مستودع ذخيرة يتبع للحزب الإسلامي التركستاني".