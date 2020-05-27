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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وكيل «صحة البحيرة»: لن نتخلى عن دورنا في محاربة كورونا (فيديو)

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:44 م
صحة البحيرة
صحة البحيرة
سناء إسماعيل
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وجه الدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمجهودهم الكبير في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال فيديو نشرته فضائية TEN: "أوضح للجميع أن الطاقم الطبي بكل أنواعه من الأطباء والصيادلة والممرضين والفنيين، منذ أن بدأت البحيرة في مواجهة فيروس كورونا بمستشفى صدر دمنهور وبعدها بشهر تم تحويل مستشفى كفر الدوار لمستشفى عزل واستقبلت حوالي 600 حالة، لم نر حتى الآن أحد من الزملاء على مستوى جميع التخصصات تراجع للخلف أو رفض ترشيحه أو تكليفه لأداء هذه المهمة الوطنية فالكل يتكاتف في مواجهة كورونا والحفاظ على أمن وسلامة مصر".

وتابع: "اليوم طلبت إحدى الممرضات نقلها لمستشفى كفر الدوار العام، فجميع الزملاء دورهم بارز ولم نر أي تقصير والأطباء يؤدون دورهم ولم نسمع أي دعوات تعاكس هذا المسار الطبيعي للحفاظ على أمن مصر وسلامتها"، مضيفا: "إن شاء الله سنعلن قريبًا خلو كفر الدوار ومصر من أي حالات إصابة نتيجة للجهد الذي يقوم به الأطباء".

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