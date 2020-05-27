أستاذ مناعة: إصابات كورونا البسيطة لا تحتاج مستشفى

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن بيانات وزارة الصحة عن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، تدل على استقرار أعداد الإصابات، وأن المنحنى يسير بشكل أفقي.وأضاف عقبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حالات الإصابة الشديدة فقط هي التي تحتاج للدخول إلى المستشفى، أما حالات الإصابة البسيطة فلا تحتاج للمستشفى، والعزل المنزلي أفضل لها.وأشار إلى أن من الملاحظ أن أعداد الوفيات تتناقص بشكل كبير في مصر، وهذا يعني أن الجهود الطبية المبذولة تؤتي ثمارها، فضلًا عن أن الاكتشاف المبكر للمرض يعطي نتائج أفضل.