معاينة تصويرية للمتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته متفحمة في حلوان

أجرت نيابة حلوان الجزئية برئاسة المستشار أحمد سليم، اليوم الثلاثاء، معاينة تصويرية للمتهمين بذبح شاب وتشويهه وإلقاء جثته متفحمة بداخل مبنى مهجور، تابع لهيئة الإسعاف بجوار مستشفى الحميات، وتسجيلها بالصوت والصورة.كانت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. كما ناظرت جثة الشاب وقامت بتشريحها لبيان أسباب الوفاة لحين استخراج تصاريح الدفن.نجح رجال مباحث حلوان من كشف غموض مقتل شاب يبلغ من العمر 29 عاما، بعد العثور على جثته متفحمة داخل مبنى مهجور، تابع لهيئة الإسعاف بجوار مستشفى الحميات.وكشفت التحريات بأن سبب ارتكاب الجريمة الخلاف بين المجني عليه و3 آخرين على مبلغ مالى حصيلة بيع المخدرات، وألقى القبض على كل من "حسن أبولماطة، وسيد بدر، ومحمد أحمد".فيما تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.