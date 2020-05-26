مصرع غفير نظامي في حادث سير بالفرافرة

لقي شخص مصرعه بمركز الفرافره التابعة لمحافظة الوادي الجديد في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي.تلقى اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغ من النجدة بوجود حادث سير على بعد 3 كيلو بقرية الكفاح بمدينة الفرافرة، ووصول جثة هامدة بمستشفى الفرافرة المركزي.وتبين مصرع "ع. أ" 39 سنة غفير نظامي بمركز شرطة الفرافرة ومقيم بقرية أبو هريرة بعد تصادمه بسيارة ملاكي أودت بحياته، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.