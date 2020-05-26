استمرار تراجع معدل الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

أعلنت هيئة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع معدل الوفيات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث سجلت 78 حالة وفاة اليوم، فيما عادت الإصابات للزيادة بشكل طفيف وسجلت 397 حالة إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الهيئة في بيانها أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 32955، في حين تعافى من المرض 144658 شخصًا حتى الآن، حسبما أورت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، في نسختها باللغة الإنجليزية.يٌذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد تجاوز 5.6 ملايين إصابة حول العالم، فيما اقتربت الوفيات من 350 ألف حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.