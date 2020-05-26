محافظ الشرقية يتابع أعمال التعقيم بالشوارع المحيطة بعزل بفاقوس

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطهير والتعقيم بالأماكن والشوارع المحيطة بمستشفى العزل بفاقوس، والمخصص لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.وأكد المحافظ على اللواء ضياء أبوالعزم رئيس مركز ومدينة فاقوس بالاهتمام بأعمال النظافة والتطهير المستمرين بالمنطقة المحيطة بالمستشفى، وعدم السماح بتراكم القمامة والمخلفات ورفعها أولًا بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والتنسيق مع إدارة مستشفي العزل بفاقوس للتخلص الآمن من النفايات الطبية ونقلها فورا للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.كما وجه المحافظ رئيس المركز، بالتنسيق مع العميد سامر هيكل مأمور مركز شرطة فاقوس بعدم السماح بتواجد أي سيارات أو انتظار للمواطنين أمام مستشفى العزل للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.كما قام المحافظ وبرفقته المهندسة لبنى عبد العزيز نائب المحافظ بتفقد المنطقة المحيطة بالمستشفى وصولا لكوبري العدوي ليوجه المحافظ رئيس المركز بإعداد تصور لرفع كفاءة ورصف الشوارع بالمنطقة وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها، وإدراجها في خطة العام المالي القادم 2020 - 2021.