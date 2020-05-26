مراد مكرم يوجه رسالة «حب وتقدير» لرجاء الجداوي

وجه الفنان مراد مكرم رسائل حب ودعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد دخولها الحجر الصحي وإعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد قبل أيام قليلة.وقال مكرم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا حبيبتي وحبيبة الملايين ألف سلامه عليكي، هتخفي وهتبقي زي الفل، وهنعمل مشروعنا بإذن الله".واعلن إصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا منذ أيام أثناء تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، والذي تقوم ببطولته النجمة دينا الشربيني وعرض في شهر رمضان الماضي، بينما توجه عدد كبير من النجوم بالدعاء لها بالشفاء العاجل.