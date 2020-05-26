السفير المصري بموسكو يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي الوضع في سوريا

بحث سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي، مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، الوضع في سوريا والشرق الأوسط والتسوية الليبية.وناقش الجانبان - وفق بيان الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء - بالتفصيل الوضع الحالي على الأرض في سوريا في سياق ضرورة مكافحة الإرهاب، ومهمة توفير المساعدة الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، وعملية الحل السياسي للأزمة السورية على أساس احترام سيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي البلاد.وأشار البيان إلى أن قضايا التسوية في الشرق الأوسط وليبيا، المدرجة على أجندة الأمم المتحدة، تم بحثها أيضا، موضحًا أن المحادثات جرت أمس الإثنين.