الرئيس الصيني: سنستعد للقتال المسلح بسبب كورونا

عقب تهديدات مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحساب الصين بسبب كورونا المستجد، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستكثف استعداداتها للقتال المسلح وستعمل على تحسين قدراتها على تنفيذ المهام العسكرية وذلك في ظل تأثير جائحة الكورونا الكبير على الأمن القومي.ونسب التلفزيون الرسمي إلى الرئيس الصيني قوله إن أداء بلاده في التصدي لفيروس كورونا المستجد أثبت نجاح الإصلاحات العسكرية، مضيفًا أنه يتعين على القوات المسلحة استكشاف سبل جديدة للتدريب وسط الجائحة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".يذكر أن الرئيس الصيني يترأس اللجنة العسكرية المركزية بالصين.جاءت تصريحات شي خلال حضوره اجتماع عام لوفد من جيش التحرير الشعبي وقوات الشرطة المسلحة على هامش الجلسة السنوية للبرلمان.