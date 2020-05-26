كاملة أبوذكرى توجه رسالة لـ آسر ياسين: ممثل موهوب

وجهت المخرجة كاملة أبوذكرى، رسالة للنجم آسر ياسين، بعد نجاحهما معًا في مسلسل "بـ100 وش" في الموسم الرمضاني الأخير، مؤكدة أنها كانت سعيدة بالعمل معه لأول مرة.وكتبت المخرجة كاملة أبوذكرى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الممثل الموهوب المحترم ابن الناس ده بيبقى رزق.. اتشرفت بمعرفتك والشغل معاك، كانت المرة الأولى ويا رب القدر يجمعنا تاني".وأضافت: "بشكرك يا آسر على كل حاجة، في كلام كتير ممكن يتقال بس مش حيوفيك حقك كإنسان وفنان.. كلنا بنحبك أوي"، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكرى.وتجسد نيللي كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل في صالون حريمي، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جني الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.