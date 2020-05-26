فرنسا توقف استخدام الكلوروكين لعلاج كورونا

أوصى المجلس الصحي الأعلى في فرنسا بوقف استخدام الهيدروكسي كلوروكين في علاج الحالات الخطرة المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحصر استخدامه بالتجارب الطبية التي سبق وسمح بها، كما شملت توصية المجلس جميع مشتقات الكلوروكين، على رأسها الهيدروكسي كلوروكين.تأتى تلك التوصية بناءً على الطلب الذى قدمه وزير الصحة أوليفيي فيران للمجلس، أمس، في ضوء نشر دراسة بريطانية في مجلة لانسيت العلمية تشير إلى مخاطر استخدام الهيدروكسي كلوروكين للحالات الخطرة بسبب عدم فاعليته وتأثيره السلبي على انتظام ضربات القلب، وفقًا لما نقلته العربية نت.كان البروفيسور الفرنسي المثير للجدل ديديي راوول قد وصف الدراسة البريطانية بـ"الفوضوية"، وهو الذي كان أول من دافع عن استخدام الكلوروكين لعلاج مرضى كورونا.يذكر أن دراستين (فرنسية وصينية) أشارتا الأسبوع الماضي أيضًا، إلى عدم جدوى استخدام الكلوروكين ومشتقاته في علاج مرضى كورونا.فى سياق متصل، علقت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، التجارب السريرية مؤقتًا لعقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج كوفيد-19، وذلك في إجراء وقائي.