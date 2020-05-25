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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دولة أوروبية تعلن خلوها من كورونا

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:28 م
دوسكو ماركوفيتش
دوسكو ماركوفيتش
منار أحمد
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أعلن رئيس وزراء الجبل الأسود، دوسكو ماركوفيتش، أن بلاده أصبحت خالية من فيروس كورونا، في خطوة بالغة الأهمية للسياحة، وعقب 69 يوما من الإعلان عن أول إصابة في البلاد.

وقال ماركوفيتش، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع هيئة مكلفة بمكافحة المرض، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الإثنين: "انتصرنا في المعركة مع هذا الفيروس الخبيث، وأصبح الجبل الأسود الآن أول دولة خالية من فيروس كورونا في عموم أوروبا".

وبدأ ماركوفيتش، المؤتمر الصحفي بخلع الكمامة.، وأضاف أن "الجبل الأسود سيفتح حدوده أمام المسافرين من الدول التي لا تبلغ عن أكثر من 25 إصابة لكل 100 ألف شخص ب،ما فيها كرواتيا وألبانيا وسلوفينيا وألمانيا واليونان".

وتأكدت 324 حالة إصابة بمرض "كوفيد- 19" في الجبل الأسود مع تسع وفيات.

وأغلقت الجمهورية الواقعة في منطقة البلقان أوائل مارس الماضي، الحدود والمطارات والموانئ والمدارس وحظرت التجمعات العامة والأنشطة في الأماكن المفتوحة للحد من انتشار الفيروس.

وفرضت سلطات الجبل الأسود غرامات على مئات الأشخاص بتهمة عدم الالتزام بإجراءات العزل.

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