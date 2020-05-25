الطرق الصحيحة لارتداء وخلع الكمامة (فيديو)
الإثنين 25/مايو/2020 - 04:01 م
ياسمين عباسطباعة
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، فيديو جراف يرصد نصائح لمواجهة كورونا، منها الطرق الصحيحة لارتداء وخلع الكمامة، وطرق الوقاية من الفيروس، والتي جاءت كالتالي:
الطريقة السليمة لاستخدام الماسك "الكمامة":
- فرك اليدين جيدًا بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.
- تغطية الفم والأنف جيدًا.
- تجنب لمس الكمامة أثنا ارتدائها.
- التخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة.
- لا يتم استخدام الكمامة الواحدة إلا لمرة واحدة.
- عند خلع الكمامة يتم نزعها من الخلف، ولا يتم لمس السطح الخارجي للكمامة، ويتم إلقاؤها سريعًا في سلة المهملات.
- تغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي عقب خلع الماسك.
- ينصح بارتداء الكمامة إذا أصيب الشخص بسعال أو عطس.
كما رصد الفيديو جراف عددا من الخطوات الضرورية التي تمنع انتشار فيروس كورونا:
- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة.
- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.
- تغطية الأنف أثناء السعال أو العطس.
- تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة.
- التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال.
- الابتعاد عن السلام بالأيدي والأحضان، وتناول الأطعمة التي تقوي المناعة.
الطريقة السليمة لاستخدام الماسك "الكمامة":
- فرك اليدين جيدًا بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.
- تغطية الفم والأنف جيدًا.
- تجنب لمس الكمامة أثنا ارتدائها.
- التخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة.
- لا يتم استخدام الكمامة الواحدة إلا لمرة واحدة.
- عند خلع الكمامة يتم نزعها من الخلف، ولا يتم لمس السطح الخارجي للكمامة، ويتم إلقاؤها سريعًا في سلة المهملات.
- تغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي عقب خلع الماسك.
- ينصح بارتداء الكمامة إذا أصيب الشخص بسعال أو عطس.
كما رصد الفيديو جراف عددا من الخطوات الضرورية التي تمنع انتشار فيروس كورونا:
- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة.
- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.
- تغطية الأنف أثناء السعال أو العطس.
- تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة.
- التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال.
- الابتعاد عن السلام بالأيدي والأحضان، وتناول الأطعمة التي تقوي المناعة.