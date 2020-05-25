الطرق الصحيحة لارتداء وخلع الكمامة (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، فيديو جراف يرصد نصائح لمواجهة كورونا، منها الطرق الصحيحة لارتداء وخلع الكمامة، وطرق الوقاية من الفيروس، والتي جاءت كالتالي:الطريقة السليمة لاستخدام الماسك "الكمامة":- فرك اليدين جيدًا بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.- تغطية الفم والأنف جيدًا.- تجنب لمس الكمامة أثنا ارتدائها.- التخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة.- لا يتم استخدام الكمامة الواحدة إلا لمرة واحدة.- عند خلع الكمامة يتم نزعها من الخلف، ولا يتم لمس السطح الخارجي للكمامة، ويتم إلقاؤها سريعًا في سلة المهملات.- تغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي عقب خلع الماسك.- ينصح بارتداء الكمامة إذا أصيب الشخص بسعال أو عطس.كما رصد الفيديو جراف عددا من الخطوات الضرورية التي تمنع انتشار فيروس كورونا:- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة.- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.- تغطية الأنف أثناء السعال أو العطس.- تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة.- التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال.- الابتعاد عن السلام بالأيدي والأحضان، وتناول الأطعمة التي تقوي المناعة.