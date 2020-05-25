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الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الطرق الصحيحة لارتداء وخلع الكمامة (فيديو)

الإثنين 25/مايو/2020 - 04:01 م
الكمامة
الكمامة
ياسمين عباس
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، فيديو جراف يرصد نصائح لمواجهة كورونا، منها الطرق الصحيحة لارتداء وخلع الكمامة، وطرق الوقاية من الفيروس، والتي جاءت كالتالي:

الطريقة السليمة لاستخدام الماسك "الكمامة":

- فرك اليدين جيدًا بمطهر كحولي أو غسلهما بالماء والصابون.

- تغطية الفم والأنف جيدًا.

- تجنب لمس الكمامة أثنا ارتدائها.

- التخلص من الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة.

- لا يتم استخدام الكمامة الواحدة إلا لمرة واحدة.

- عند خلع الكمامة يتم نزعها من الخلف، ولا يتم لمس السطح الخارجي للكمامة، ويتم إلقاؤها سريعًا في سلة المهملات.

- تغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي عقب خلع الماسك.

- ينصح بارتداء الكمامة إذا أصيب الشخص بسعال أو عطس.



كما رصد الفيديو جراف عددا من الخطوات الضرورية التي تمنع انتشار فيروس كورونا:

- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيد غير نظيفة.

- غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون.

- تغطية الأنف أثناء السعال أو العطس.

- تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة.

- التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال.

- الابتعاد عن السلام بالأيدي والأحضان، وتناول الأطعمة التي تقوي المناعة.

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