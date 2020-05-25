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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«سنصلى فى القدس».. النسخة الإيرانية تثير السخرية (صور)

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:22 م
سنصلي في القدس
سنصلي في القدس
مروة عنبر
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نشر الموقع الرسمى للمرشد الإيرانى على خامنئى صورة تحت عنوان "سنصلى فى القدس"، وكان بها فى الصفوف الأمامية زعيم حزب الله اللبنانى حسن نصرالله، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية أمام أبواب المسجد الأقصى.

وأثارت الصورة موجة من السخرية والانتقادات على السواء، من قبل رواد السوشيال ميديا، وفقًا لما نقلته العربية نت.

وأظهرت الصورة في نفس الصف المتقدم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية إلى جانب إسماعيل هنية، أما على يمين نصر الله فوقف رجل الدين الشيعي البحريني، عيسى قاسم.

وجاء خلف هؤلاء، القيادى بحركة الجهاد في فلسطين زياد النخالة، بالإضافة إلى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري خلفًا لقاسم سليماني، إسماعيل قاني.

أما في الصف الثالث، خلف قاني، فجاء حضور رئيس النظام السوري بشار الأسد.

فيما جسد قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانى، على شكل غيمة تطفو في السماء إلى جانب قبة المسجد.

وفى السياق، أظهرت صورة أخرى نشرها الموقع، أعلام العديد من الميليشيات تطفو في محيط الأقصى مع صور لنصرالله وعماد مغنية وخامنئي، وحتى الخميني، إلا أن بعض قادة الحشد الشعبي العراقي حضروا هذه المرة بخجل، وسط غياب تام لقادة أو مسئولين فلسطينيين.

وأثارت الصورة موجة من الغضب والانتقادات من قبل عدد من الناشطين على تويتر، واعتبر بعضهم أن الصورة الأولى تجسد نظرة طهران لبعض الموالين لها، ورتبتهم.

وعلق مغردون على الصورتين معتبرين أنها قمة السخرية والاستهزاء بمشاعر الفلسطينيين وقضيتهم الأم، لا بل محاولة سطو عليها.

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