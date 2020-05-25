معرض سيارات للوحات فان جوخ فى كندا

يختبر معرض تورنتو بكندا عرض رسومات بالصوت والضوء لعدد من أعمال فان جوخ، للتغلب على حالة الركود التي نجمت عن تفشي جائحة كورونا العالمية.ويسمح المعرض لبعض الزوار بأخذ سياراتهم لدخول العرض ومشاهدة أعمال الفنان الهولندى الشهير بتقنية مختلفة مبتكرة للعرض، وذلك بعدما استحال على المنظمين التجربة كما كان مخططا لها سابقا بتجول الزوار ومشاهدتها داخل قاعة كبيرة، بسبب إجراءات الصحة العامة المتبعة هناك.ويُدخل المعرض الزائرين في عروض ضوئية بحجم غرفة الأعمال الفنية الشهيرة للرسام الهولندي، بما في ذلك لوحات ليلة النجوم، وعباد الشمس، والتي تدعمها موسيقى تصويرية أصلية، ويمكن للزوار تجربة جزء من المعرض بالسيارة من 18 إلى 28 يونيو المقبل.سيسمح لأربع عشرة سيارة في نفس الوقت بالوقوف في الداخل للاستمتاع بعرض 35 دقيقة مع الموسيقى، ويطرح المنظمون تذاكر تجربة القيادة، بسعر 94.99 دولارًا كنديًا، تم بيعها جميعا بالفعل.وكان من المقرر افتتاح النسخة الأصلية فى 1 مايو، لكن تم تأجيل الافتتاح عندما قام منظموها بتجديد مفهومهم ليصبح بطريقة العرض الجديدة.