إيبارشية أبوتيج تهنئ الأنبا أندراوس بعيد سيامته أسقفًا

تقدمت إيبارشية أبوتيج وصدفا وتوابعها بأسيوط، بالتهنئة للأنبا أندراوس مطران الإيبارشية، وذلك بمناسبة مرور 40 عامًا على سيامته أسقفًا للإيبارشية.وسيم الأنبا أنداروس أسقفًا للإيبارشية بيد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك السابق للكنيسة، في يوم 25 مايو عام 1980 م، ثم ترقي بدرجة مطرانًا لإيبارشية أبوتيج وتوابعها بتاريخ 25 نوفمبر بعام 2018 بيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البطريرك الحالي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وكان الأنبا أندراوس يدعى قبل سيامته أسقفًا باسم الراهب أنجيلوس الأنبا بيشوي، عندما بدأ طريق الرهبنة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك في يوم 23 مارس من عام 1977م.