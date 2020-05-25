حى وسط يكثف أعمال النظافة على مدار الـ24 ساعة بالأقصر

كثف موظفوا منطقة وسط بالأقصر حملات النظافة بقيادة أيمن حسين رئيس الحي، بالتعاون مع عبدالكريم أحمد نائب رئيس الحي لشئون النظافة وحمدي خضري رئيس الوردية الليلية لرفع جميع مخلفات القمامة من شوارع الحي الرئيسية والجانبية.وقام عمال الحي برفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة من شوارع: صلاح سالم قبلى وبحرى وأسفل كوبرى أبوالجود وسوق الصنايع والسجل العيني والمساكن والمطحن وأم هاشم والكباش قبلي وبحري وأحمد النجم والزيات والعزبة والكبة ويوسف حسن والسوق السياحي والمحطة والمنشية وكورنيش النيل ومعبدالكرنك، بالاضافة لغلق تام لساحة سيدي أبو الحجاج لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال فترة عبد الفطر المبارك، أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات.وأسفرت الحملة، عن رفع ٧٠ طن قمامة ومخلفات صلبة، ومازال العمل مستمر بنطاق الحي على قدم وساق على مدار الـ24 ساعة وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي حتى وقت الفجر.وجاءت الأعمال استكمالًا لحملات النظافة اليومية الشاملة والتي تشمل جميع شوارع الحي وتأكيدا على استمرار التواجد الميداني، وتنفيذًا لتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بجميع شوارع الحي المختلفة.