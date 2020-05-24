حنان مطاوع تهنئ جمهورها بالعيد وتستعد لـ«القاهرة كابول»

حرصت الفنانة حنان مطاوع على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنية عموم الحب والسلام في كل أنحاء العالم وتخطي أزمة فيروس كورونا المستجد عن قريب.وقالت «حنان» في تصريحات لـ«الدستور» إنها تقضي العيد مع أسرتها وابنتها «أماليا» ويعد هذا أول عيد لها مع طفلتها الصغيرة، وتمنت لطفلتها دوام الصحة والسلامة وان تكون أيامها المقبلة وحياتها المستقبلية مليئة بالسعادة والتوفيق.وأضافت حنان مطاوع أنها سعيدة بالإعلان عن منافسة مسلسل «القاهرة كابول» رسميًا خلال موسم رمضان 2021، مشيرة إلى أنها لم تعلم موعد استئناف التصوير حتى الآن، لكنها متحمسة بشدة له، متمنية التوفيق لكل صناع العمل، ووجهت تهنئتها لكل الفنانين الذين شاركوا في موسم رمضان الماضي.