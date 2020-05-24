أماني وماري ومارفي يحاربن خطية الإدانة في «لاتدينوا»

تحت شعار «لا تدينوا.. استر على أخوك أنت كمان» أطلقت المرنمة أماني فوزي والشاعرة الدكتورة ماري بديع، والمُلحنة مارفي صموئيل عملهم الفني الأحدث، في هيئة ترنيمة لنبذ روح الإدانة والنميمة اللتان لايرضى عنهما الله.شارك بالتوزيع الموسيقي في "لاتدينوا" الموسيقار بيتر فرح، بينما قام بالعزف على آلة القانون الدكتور ماجد سرور، وعزف كذلك على آلة الكلارينت حموسو، وعمل على الهندسة الصوتية والمكساج والماستر مهندس الصوت ميشيل عبد الملك، كما عمل على المونتاج المونتير ممدوح حسني.