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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المتحدة» تعلن عن «الاختيار 2» في رمضان 2021

الأحد 24/مايو/2020 - 09:51 م
الاختيار
الاختيار
منار إبراهيم
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أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، عن نيتها تصوير جزء ثانٍ من مسلسل "الاختيار" ليعرض خلال شهر رمضان عام 2021، ليحكي عن بطولات رجال القوات المسلحة ببطل جديد.

وتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي– قائد الكتيبة 103 صاعقة– الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

"الاختيار" الجزء الأول بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، إسلام حافظ، سارة عادل، محمود حافظ، مها نصار، ضياء عبدالخالق، سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

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