لحظة ضبط بطل فيديو «إجري يا شيخ» في نبروه (فيديو)

ألقت قوات الأمن القبض على طالب كان يرتدي زيا أزهريا، بعد إمامة عدد من المواطنين بصلاة العيد في نبروه بالدقهلية.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو لشخص بزي إمام يجري تحت عنوان (إجرى ياشيخ).وقد تم ضبط المذكور (مقيم بنبروه بالدقهلية) لمخالفته قرار الحظر، وبمناقشته أشار إلى طلب بعض الصبية بمحيط سكنه أن يقوم بإمامتهم في صلاة عيد الفطر المبارك بذات المنطقة محل إقامته، وفور علمه بمرور إحدى سيارات الشرطة فر هاربًا خشية ضبطه.