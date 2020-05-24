هيفاء وهبي ومحمد وزيري.. زواج سري ينتهي بقضية نصب

بدأت علاقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بمدير أعمالها محمد وزيري عام 2017، بعد أن عرض عليها ألحانا ليتعاون معه فنيًا، ليتفاجئ الجميع بإعلانها أنه أصبح مديرا لأعمالها ومسئولا عنها بشكل كامل، لتبدأ الشائعات تطاردهم منذ ذلك الوقت حتى تفاقمت الأمور بينهم مؤخرًا ووصلت للمحاكم والقضايا.«الدستور» تستعرض تفاصيل علاقة الثنائي وسر تفاقم الأزمة بينهما.بداية العلاقةبدأت علاقة الثنائي مطلع عام 2017 بتعاون وزيري مع هيفاء في أعمالها الغنائية كملحن، ونشأت بينهما صداقة قوية وأصبح مديرا لأعمالها يلازمها طوال الوقت ويشاركها اختياراتها الفنية، حتى إن جمهورها اتهمها بالزواج منه سرًا، لكنها نفت زواجها منه وأنها في حالة الارتباط الرسمي ستعلن لمحبيها.التعاون الفنياجتمع الثنائي فنيًا ولحن وزيري لهيفاء أغاني مثل «هفضل» من ألبوم «حوا» الذي طرحته عام 2018، كما تولي إدارة أعمالها في الفترة الماضية، ولمعت خلال هذه الفترة وتنوعت أعمالها الغنائية، كما قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل «الحرباية» الذي شاركت هيفاء به في موسم رمضان 2017 ومسلسل «لعنة كارما» الذي شاركت به في رمضان 2018، أم سينمائيًا فنجح وزيري في إقناع هيفاء بالعودة بعد غياب طويل بفيلم من إنتاجه وهو «أشباح أوروبا» الذي انتهت من تصويره منذ فترة، وكان من المقرر طرحه بالسينما الأسابيع الماضية قبل موسم رمضان ولكن تم تأجيله بسبب أزمة وباء كورورنا.الزواج السريتزوج محمد وزيري من هيفاء وهبي بشكل رسمي، لكن لم يتم الإعلان والعلاقة العاطفية كانت واضحة بين الثنائي بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب وزيري لهيفاء من قبل أنه يحبها باللغة الإنجليزية على حسابه بـ«فيس بوك» لكن هيفاء وهبي خرجت في أكثر من مناسبة تؤكد لجمهورها أنها لم تتزوجه وإذا حدث ستعلن للجميع ليتفاجئ جمهورها بانتشار خبر زواجهم منذ ساعات، وحصلت «الدستور» على وثيقة رسمية تثبت زواجهم بالفعل منذ فترة.بداية الأزمةبدأت الأزمة بين الثنائي عندما رفعت هيفاء وهبي قضية على محمد وزيري، اتهمته فيها بالنصب عليها في 63 مليون جنيه، من خلال مستشارها القانوني في مصر ياسر قنطوش، وتم تحرير محضر يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، فيما رفع وزيري منذ أيام دعوى قضائية بإثبات زواجه من هيفاء وهبي، وتم تحديد جلسة يوم 2 يونيو المقبل.