بسبب «كورونا».. لجان لمتابعة غلق حدائق الرى خلال أجازة العيد

أكدت وزارة الموارد المائية والري، غلق جميع حدائق الوزارة ومنها القناطر الخيرية وعفلة أمام المواطنين خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك فى ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وتفقد المهندس أمجد لبيب المدير العام للمتاحف والمشرف على الحدائق، اليوم الأحد -أول أيام عيد الفطر المبارك- عددا من حدائق الوزارة لمتابعة إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق كافة الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.كما شكلت الإدارة العامة لري القناطر غرفة عمليات ونوبتجيات من المهندسين والمشرفين والعاملين بالإدارة والتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن بالوزارة لتنفيذ تعليمات الوزير في هذا الشأن، بالإضافة إلى إستمرار أعمال النظافة الدورية ورى الأشجار والنباتات بالحدائق خلال فتره الأعياد والإجازات الرسمية.