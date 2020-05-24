حجر «أبوقير» يحتفل بعيد الفطر مع المصابين.. وخروج 5 حالات جديدة

أعلنت إدارة الحجر الطبي بالمدينة الشبابية بأبوقير في الإسكندرية، عن خروج 5 حالات جديدة من المتعافين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في أول أيام عيد الفطر المبارك، ليرتفع عدد حالات المتعافين والخروج إلى 350 بعد قضاء فترة "النقاهة" وشفائهم بعد انتهاء فترة الحجر الصحي لهم.ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبد الحميد، المدير الطبي بمستشفى الحجر بالمدينة الشبابية في أبوقير، إن الطاقم الطبي داخل المستشفى حرص على الاحتفال وإحياء أجواء عيد الفطر المبارك مع نزلاء الحجر المصابين، لرفع الحالة النفسية والمعنوية للمرضى ومساعدتهم على التعافي بشكل أسرع، مشيرا إلى أن الاحتفال بالعيد يعطي الطاقم الطبي القدرة على مواصلة عملهم وتقديم الخدمات الطبية للمرضى على أكمل وجه وتحفيزهم على مداومة العمل دون تراخي او تقصير.وأكد عبد الحميد، أن الطاقم الطبي، احتفل بخروج 5 حالات جديدة من المتعافين، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.وأضاف أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، يستقبل حالات جديدة يتم تحويلهم من الحجر الصحي بمستشفى العجمي المركزي غرب الإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد ليرتفع الحصيلة المحولة إلى حجر أبو قير 406 حالات "نقاهة"، وأن نزلاء العزل بالمدينة الشبابية، يخضعون إلى برنامج علاج مختلف، يتضمن أنشطة رياضية بعد قضاء فترة العزل الرئيسية بمستشفيات الحجر الصحي، بالإضافة إلى جلسات دعم نفسي عن طريق أطباء متخصصين وسط إجراءات احترازية مشددة.