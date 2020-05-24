أحمد موسى: الرئيس لن يُقيم الاحتفال المعتاد بعيد الفطر (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بإطلاق أسماء شهداء الأطقم الطبية من وزارتي التعليم العالي والصحة على الشوارع والمدارس.وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار الرئيس جاء لأن هؤلاء الشهداء ضحوا من أجل مصر.وأكد "موسى" أن الرئيس لن يقيم الاحتفال المعتاد بعيد الفطر، والذي يجمع فيه أسر الشهداء، وذلك نظرًا للظروف الحالية.