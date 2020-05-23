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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» للرئيس: كل عام وسيادتكم قدوة في حب الوطن

السبت 23/مايو/2020 - 11:37 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
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هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده على أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال «رشاد»: «يطيب لي باسمي واسم قيادات وأعضاء ونواب حزب مستقبل وطن أن أرسل أرق وأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد والزعيم الذي يحمل هموم الشعب وتطلعاته على عاتقه، مقدمًا روحه فداءً لأن تحيا مصر في عزة وكرامة ضد جماعات الظلام، مستعيدًا ريادة مصر ووضعها مكانتها اللائقة بها».

وأضاف: «نتمنى لسيادتكم وافر الصحة والعافية لاستكمال مسيرة استعادة أمجاد وحضارة الدولة المصرية العريقة، وكل عام وسيادتكم بكل خير ومتعكم الله بكامل الصحة والعافية؛ وأدامكم رمزًا وقدوةً وفخرًا لجميع المصريين؛ نتعلم منه عشق الوطن والدفاع عنه ضد كل معتد وآثم».

ووجه رشاد كل أطياف الشعب المصري بالاستمرار في دعم ومساندة الدولة والوقوف صفًا واحدًا خلف قواته المسلحة والشرطة حتى يتم التغلب على كافة الأزمات والتحديات والوصول ببلادنا لآفاق أرحب؛ وطنًا عزيزًا أبيًا ناهضًا؛ تُعزز فيه القيم الإنسانية ويرسخ لقيم السلام والتسامح في العالم أجمع.

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