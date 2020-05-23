نجل الطبيب كارم: السيسي أول فرحة تدخل بيتنا بعد وفاة والدي

ثمن الدكتور محمود كارم، نجل الدكتور كارم محمود شهيد الجيش الأبيض، تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لشهداء فيروس كورونا المستجد، قائلا إنه وسام على صدر عائلات الأطباء والأطقم الطبية.وأضاف «كارم»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: «التكريم وسام على صدرنا وطيب خاطرنا جدًا، الرئيس السيسى يقدر التضحيات التي قدمها الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا لأنه وطني يحب شعبه».وأردف: «الرئيس السيسي كان أول فرحة دخلت بيتنا بعد وفاة والدي، كنا عارفين ده ومتوقعينه ولكن المسألة مسألة وقت، ومهما قلنا لن نوفي الرئيس قدره».وفي السياق، قال عاطف عزت دراز، شقيق الدكتور أحمد دراز شهيد الجيش الأبيض، إن التكريم رفع من روحهم المعنوية وشيء مشرف لهم، لافتًا إلى أنه جاء لهم مندوب من رئاسة الجمهورية من أجل تكريم الشهيد.