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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بورسعيد تستقبل 270 من العائدين بالخارج في المدينة الشبابية (صور)

السبت 23/مايو/2020 - 05:50 م
المدينة الشبابية
المدينة الشبابية
بورسعيد:شيماء رشاد
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استقبلت محافظة بورسعيد صباح اليوم ٢٧٠ من العالقين العائدين من دولة الإمارات في أول منظومة تستقبلها المحافظة من رحلات العائدين من الخارج. 

وتم التنسيق بين محافظة بورسعيد ووزارتي الصحة والشباب والرياضة في استقبال بعثة العالقين منذ وصولها إلى مطار القاهرة وحتى الانتهاء من عملية التسكين بالمدينة الشبابية على شاطئ البحر.

وتابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خط سير البعثة حتى وصولها للمحافظة، كما تابع عمليات تجهيز المدينة للتسكين.

ووجه بتوفير كافة سبل الراحة والواجبات الغذائية بشكل دائم لنزلاء المدينة، كما تم تشكيل طاقم من الأطباء وهيئة التمريض لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء بشكل يومي طوال فترة إقامتهم.

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