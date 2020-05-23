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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة: إعصار أمفان أثر على 10 ملايين شخص في بنجلاديش

السبت 23/مايو/2020 - 02:31 م
إعصار
إعصار
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أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة أن التقارير الأولية تفيد بأن إعصار "أمفان"، الذى ضرب مناطق بين الهند وبنجلاديش، أثر على نحو 10 ملايين شخص فى بنجلاديش، وأنه فى الوقت الذى لقى فيه 72 شخصا حتفهم فى الهند و25 آخرين في بنجلاديش، فإن نحو نصف مليون أسرة قد فقدت منازلها.

وذكر المكتب، فى بيان وزعه اليوم السبت فى جنيف، أن العاصفة التى ضربت تلك المناطق جاءت مع رياح شديدة وأمطار غزيرة تسببت فى دمار المحاصيل، إضافة الى انقطاع التيار الكهربائى عن المدن والبلدات التى يعمل الكثير منها فى مكافحة وباء كورونا، لافتا إلى وجود نحو 26 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس فى بنجلاديش وحوالى 400 حالة وفاة.

وأشار بيان المكتب الأممى إلى أن حكومة بنجلاديش أجلت نحو مليونى شخص قبل بدء العاصفة، حيث تم إنشاء قرابة 12 ألف ملجأ من الأعاصير تحوى معدات الوقاية من فيروس كورونا، فى حين تم إجلاء نحو مليون شخص فى الهند، ومن المتوقع أن يكون لدخول المياه المالحة تأثير شديد على سبل العيش فى تلك المناطق خلال العامين أو الثلاثة القادمة، ويعمل شركاء الأمم المتحدة فى المجال الإنسانى والسلطات الحكومية لتقييم الأضرار وتقديم المساعدة فى حالات الطوارئ.

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