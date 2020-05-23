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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثث 21 تكفيريا

السبت 23/مايو/2020 - 11:40 ص
جثة
جثة
حسام محفوظ
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تجري نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقات حول مقتل 21 من العناصر الإرهابية بشمال سيناء، لتحديد هوياتهم.

وتلقت النيابة إخطارًا من وزارة الداخلية يفيد بمصرع 21 تكفيريا بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وانتقلت النيابة لإجراء المعاينة الميدانية وأمرت بتشريح الجثث لبيان سبب الوفاة وإجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لتحديد هوية التكفيرين.

كانت وزارة الداخلية قد أفادت صباح اليوم أن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية وقيامهم بدفع عدد من عناصرهم للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

وتم استهداف الوكرين فى توقيت متزامن وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع عدد ( 14 ) عنصر بالمزرعة المشار إليها، وعثر بحوزتهم على ( 13 سلاح آلي، 3 عبوة متفجرة، حزام ناسف، جهاز لاسلكي)، ومصرع عدد 7 عناصر بالمنزل المشار إليه، وعثر بحوزتهم على 4 سلاح آلى، 2 عبوة متفجرة، حزام ناسف، كما أسفر التعامل عن إصابة إثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية أثناء التعامل.

وأمرت النيابة بإرسال جثث العناصر الإرهابية إلى المشرحة، لتشريحهم واخذ عينات dna لتحديد هويتهم والتوصل إلى شخصياتهم، وكذلك إرسال الأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لتحريزها وكتابة تقرير عن العمليات التي استخدمت فيها ومضاهاتها.

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