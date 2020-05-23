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السبت 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوبا تكشف سبب تراجع عدد وفياتها بسبب كورونا

السبت 23/مايو/2020 - 07:29 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت كوبا إن استخدام عقارين من إنتاج صناعتها في مجال التكنولوجيا الحيوية أديا إلى خفض كبير
في عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا، بعد أن قلصا الالتهاب الشديد في مرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19.

وأعلنت السلطات الصحية عن حالتي وفاة فقط بكورونا، خلال الأيام التسعة الماضية، بين أكثر من 200 حالة نشطة في كوبا في علامة على أن أسوأ تفش للمرض قد أصبح تحت السيطرة.

وتأمل الحكومة بزيادة صادراتها في مجال الصيدلة الحيوية وقد روجت لعقارات مختلفة تنتجها للمساعدة في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومعالجة مرض كوفيد-19 الذي يسببه.

وعزت الحكومة إلى حد كبير التراجع الذي حدث في الآونة الأخيرة في الوفيات لمرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19 إلى استخدام عقارين ابتداء من أبريل، يبدو أنهما يساعدان في تهدئة رد الفعل
الخطير لجهاز المناعة والذي يهاجم الأنسجة السليمة وكذلك الفيروس الغازي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن كوبا حققت نتائج طيبة في احتواء تفشي فيروس كورونا. وسجلت كوبا أقل من 20 حالة إصابة يوميا خلال الأسبوع الأخير بتراجع عن ذروة تراوحت بين 50 و60 حالة يوميا في منتصف أبريل نيسان. وبشكل إجمالي سجلت كوبا 1916 حالة إصابة بين سكانها البالغ عددهم 11 مليون نسمة و81 حالة وفاة.

ويترجم هذا إلى معدل إصابة يبلغ 0.71 لكل 100 ألف شخص مقابل نحو 29 لكل 100 ألف شخص في الولايات المتحدة وذلك طبقا لحصيلة لجامعة جون هوبكنز.

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