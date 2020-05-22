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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«فاو» تحذر من انقراض النحل والفراشات وطيور الطنان

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:20 م
انقراض النحل والفراشات
انقراض النحل والفراشات
عبدالناصرمحمد
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كشف تقرير دولي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» أن انقراض النحل يهدد العالم، حيث يتعرض والملقحات الأخرى مثل الفراشات وطيور الطنان إلى تهديد متزايد بسبب ما تواجه من تحديات رئيسية مثل الزراعة المكثفة واستخدام المبيدات الحشرية وتغير المناخ وأنشطة البشر.

وأوضح التقرير أن هناك تزايد في معدلات انقراض الأنواع الموجودة من 100 إلى 1000 مرة عن المعدل الطبيعي بسبب الآثار البشرية.

ويواجه زهاء 35% من الملقحات اللافقارية، وبخاصة النحل والفراشات، تهديد الانقراض على مستوى العالم مشيرا إلي إنه إذا تواصل معدل إنقراض النحل، ستستبدل محاصيل أساسية مثل الأرز والذرة والبطاطس بالفواكه والمكسرات وعدد من محاصيل الخضروات، مما يؤدي في النهاية إلى نظام غذائي مختل.

كما أن ممارسات الزراعة المكثفة وتغيير استخدام الأراضي وزراعة المحاصيل الأحادية واستخدام المبيدات الحشرية وارتفاع درجات الحرارة المرتبطة بتغير المناخ، تشكل في مجملها تحديات لمستعمرات النحل، مما يؤثر بالتالي في جودة الأغذية التي نزرعها.

ووفقا للتقرير استفاد الناس والنباتات والكرة الأرضية من النحل، فبحمل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى، يقوم النحل والفراشات والطيور وغيرها من الملقحات بتسهيل وتحسين إنتاج الغذاء، وبالتالي بالمساهمة في الأمن الغذائي والتغذية.

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