السيسي يهنئ الرئيس الفلسطيني هاتفيًا بعيد الفطر

اتصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هاتفيًا صباح اليوم الجمعة، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.وأعرب الرئيس الفلسطيني من جانبه عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من الرئيس السيسي، متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وتقدم وازدهار.