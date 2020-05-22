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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مسئول جمعية تتسبب فى تلف 500 طن فول بـ10 ملايين جنيه

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:02 م
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول إحدى الشركات التابعة للمجمعات الاستهلاكية، بعد تسببه فى تلف 500 طن فول مدعمة تبلغ قيمتها عشرة ملايين جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة تقاعس مسئول إحدى الشركات التابعة للمجمعات الاستهلاكية فى تخزين سلع غذائية تزن 500 طن فول مدعمة، تبلغ قيمتها نحو 10 ملايين جنيه وإيداعها داخل مخازن الشركة بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة، رغم تشكيل لجنة من الشركة وإقرارها بعدم صلاحية تلك المخازن لتخزين السلع الغذائية المُشار إليها، مما أدى إلى حدوث عطب بها نتيجة سوء التخزين، مما يعد إهدارًا وإضرارًا بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخازن المُشار إليها بمأمورية بالإشتراك مع مفتشى التموين، أسفرت عن ضبط أمين المخازن، مقيم فى القليوبية، وعثر بداخل المخازن على (150 طن فول وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى) نتيجة اختلاط الحشرات بها، وتم التحفظ عليها، وبمواجهة المتهم أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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