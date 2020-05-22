الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقى

تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس العراقي برهم صالح، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبًا بتحقيق التقدم والازدهار.ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة، متمنيًا للعراق الشقيق تحقيق الأمن والاستقرار.وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول أيضًا بحث عدد من ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على تفعيل آليات التعاون بين البلدين وتعزيز جهود اللجنة العليا المشتركة، خاصة في المجالات الاقتصادية والطبية والأمنية.